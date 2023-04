Journées européennes des moulins au Moulin de Cussol, 20 mai 2023, Saint-Maixant .

Saint-Maixant ,Gironde ,

Journées européennes des moulins au Moulin de Cussol

Lieu-dit Malagar Saint-Maixant Gironde

2023-05-20 – 2023-05-21

Saint-Maixant

Gironde

.

Tout le week-end venez à la découverte du moulin de Cussol : des visites gratuites sont proposées ainsi que des démonstrations de cuisson du pain au four à bois. Le moulin est à proximité du Domaine de Malagar (possibilités de stationnement), où une exposition sur les moulins vous sera proposée gratuitement par Gironde Tourisme. C’est l’occasion de visiter le domaine et de suivre la visite « François Mauriac et le Goût d’ici » (8 € – 45 minutes). Samedi et dimanche des randonnées vous sont également organisées (inscription obligatoire 2 € sur gironde.ffrandonnee.fr/). Samedi avec Caminots d’Aqui, une boucle de 7 km – départ 9h30 ou de 14 km départ 10h. Dimanche avec les Randonneurs du Haut Entre-deux-Mers, boucle de 7 km – départ 9h30 ou de 12 km – départ 10h.

