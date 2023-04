Journées européennes des moulins et du patrimoine meulier au moulin de Cussol Lieu-dit Malagar, 20 mai 2023, Saint-Maixant.

Tout le week-end venez à la découverte du moulin de Cussol à Verdelais : des visites gratuites sont proposées ainsi que des démonstrations de cuisson du pain au four à bois. Le moulin se situe à proximité du Domaine de Malagar (possibilités de stationnement), où une exposition sur les moulins vous sera proposée gratuitement par Gironde Tourisme. C’est l’occasion de visiter le domaine et de suivre la visite « François Mauriac et le Goût d’ici » (8 € – 45 minutes). Samedi et dimanche des randonnées sont également organisées (inscription obligatoire 2 € sur gironde.ffrandonnee.fr/). Samedi avec Caminots d’Aqui, une boucle de 7 km – départ 9h30 ou de 14 km départ 10h. Dimanche avec les Randonneurs du Haut Entre-deux-Mers, boucle de 7 km – départ 9h30 ou de 12 km – départ 10h..

Lieu-dit Malagar

Saint-Maixant 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine



All weekend long, come and discover the Cussol mill in Verdelais: free visits are offered as well as demonstrations of bread baking in the wood oven. The mill is located near the Domaine de Malagar (parking possibilities), where an exhibition on mills will be offered free of charge by Gironde Tourisme. This is an opportunity to visit the domain and to follow the visit « François Mauriac and the Taste of Here » (8 ? – 45 minutes). On Saturday and Sunday, hikes are also organized (mandatory registration 2 ? on gironde.ffrandonnee.fr/). Saturday with Caminots d?Aqui, a 7 km loop – departure 9:30 am or 14 km departure 10 am. Sunday with the Randonneurs du Haut Entre-deux-Mers, a 7 km loop – departure 9:30 am or 12 km – departure 10 am.

Durante todo el fin de semana, venga a descubrir el molino de Cussol, en Verdelais: se proponen visitas gratuitas y demostraciones de cocción de pan en el horno de leña. El molino se encuentra cerca del Domaine de Malagar (aparcamiento), donde se ofrecerá gratuitamente una exposición sobre molinos a cargo de Gironde Tourisme. Es una oportunidad para visitar el dominio y seguir el recorrido « François Mauriac y el sabor de aquí » (8€ – 45 minutos). El sábado y el domingo también se organizan caminatas (inscripción obligatoria 2€ en gironde.ffrandonnee.fr/). El sábado con los Caminots d’Aqui, un bucle de 7 km – salida a las 9h30 o 14 km salida a las 10h. Domingo con los Randonneurs du Haut Entre-deux-Mers, un bucle de 7 km – salida 9h30 o 12 km – salida 10h.

Entdecken Sie das ganze Wochenende über die Mühle von Cussol in Verdelais: Es werden kostenlose Besichtigungen sowie Vorführungen zum Brotbacken im Holzofen angeboten. Die Mühle befindet sich in der Nähe der Domaine de Malagar (Parkmöglichkeiten), wo Ihnen Gironde Tourisme kostenlos eine Ausstellung über Mühlen anbietet. Dies ist eine gute Gelegenheit, die Domäne zu besichtigen und an der Führung « François Mauriac et le Goût d’ici » (8? – 45 Minuten) teilzunehmen. Am Samstag und Sonntag werden auch Wanderungen organisiert (Anmeldung erforderlich 2 ? auf gironde.ffrandonnee.fr/). Am Samstag mit Caminots d’Aqui, eine 7 km lange Schleife – Start 9:30 Uhr oder 14 km lange Schleife – Start 10 Uhr. Sonntag mit den Randonneurs du Haut Entre-deux-Mers, eine 7 km lange Schleife – Start 9.30 Uhr oder eine 12 km lange Schleife – Start 10 Uhr.

