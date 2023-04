Randonnées spéciales journées européennes des moulins Lieu-dit Malagar, 20 mai 2023, Saint-Maixant.

A l’occasion des journées européennes des moulins, la FFRandonnée Gironde propose des randonnées de 7, 12 et 14 km pour découvrir le moulin de Cussol, le patrimoine extraordinaire de Verdelais, les vignobles et le domaine de Malagar.

Samedi 20 mai

9h30 : départ Boucle des Pèlerins 7 km

10h : départ Boucle Malagar / Malromé / Verdelais – 14 km avec pique-nique tiré du sac.

Animé par les Caminots d’Aqui. Les boucles reviennent sur le site du moulin permettant aux

participants de profiter des animations sur place.

Dimanche 21 mai

9h30 : départ boucle des pèlerins 7 km

10h : départ boucle Malagar / Saint Macaire / Verdelais – 12 km avec pique nique tiré du sac.

Animée par les Randonneurs du Haut Entre-deux-Mers.

Tarif: 2 € par randonnée / gratuit pour les licenciés FFRandonnée Gironde et les – de 12 ans.

Inscriptions obligatoires..

2023-05-20 à ; fin : 2023-05-21

Lieu-dit Malagar

Saint-Maixant 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the European Mills Days, the FFRandonnée Gironde proposes 7, 12 and 14 km hikes to discover the mill of Cussol, the extraordinary heritage of Verdelais, the vineyards and the domain of Malagar.

Saturday May 20th

9:30 am : departure of the Pilgrims’ Loop 7 km

10 am : departure of the Malagar / Malromé / Verdelais loop – 14 km with picnic.

Animated by the Caminots d?Aqui. The loops return to the site of the mill allowing participants to enjoy

participants to enjoy the animations on the spot.

Sunday May 21st

9:30 am : departure of the pilgrims loop 7 km

10am : departure of the Malagar / Saint Macaire / Verdelais loop – 12 km with picnic.

Animated by the Randonneurs du Haut Entre-deux-Mers.

Price: 2 ? per hike / free for FFRandonnée Gironde licensees and children under 12.

Registration required.

Con motivo de las Jornadas Europeas de los Molinos de Viento, la FFRandonnée Gironde propone excursiones de 7, 12 y 14 km para descubrir el molino de Cussol, el extraordinario patrimonio de Verdelais, los viñedos y el dominio de Malagar.

Sábado 20 de mayo

9.30 h: salida del circuito de los peregrinos de 7 km

10h : salida del bucle Malagar / Malromé / Verdelais – 14 km con picnic.

Animado por los Caminots d’Aqui. Los bucles vuelven al emplazamiento del molino permitiendo a los participantes disfrutar de

participantes disfrutar de las animaciones in situ.

Domingo 21 de mayo

9h30: salida del bucle de los peregrinos 7 km

10h : salida del bucle Malagar / Saint Macaire / Verdelais – 12 km con picnic.

Dirigido por los Randonneurs du Haut Entre-deux-Mers.

Precio: 2 € por caminata / gratuito para los titulares de licencia FFRandonnée Gironde y los niños menores de 12 años.

Inscripción obligatoria.

Anlässlich der Europäischen Mühlentage bietet die FFRandonnée Gironde Wanderungen von 7, 12 und 14 km Länge an, um die Mühle von Cussol, das außergewöhnliche Kulturerbe von Verdelais, die Weinberge und das Weingut von Malagar zu entdecken.

Samstag, 20. Mai

9.30 Uhr: Start Boucle des Pèlerins 7 km

10 Uhr: Start Schleife Malagar / Malromé / Verdelais – 14 km mit Picknick aus dem Rucksack.

Animiert von den Caminots d’Aqui. Die Schleifen führen zurück zum Ort der Mühle, so dass die Teilnehmer die Möglichkeit haben, die Mühle zu besuchen

teilnehmer können von den dortigen Animationen profitieren.

Sonntag, 21. Mai

9.30 Uhr: Start der Pilgerschleife 7 km

10 Uhr: Start der Schleife Malagar / Saint Macaire / Verdelais – 12 km mit Picknick aus dem Rucksack.

Geleitet von den Randonneurs du Haut Entre-deux-Mers.

Preis: 2 ? pro Wanderung / kostenlos für Lizenznehmer des FFRandonnée Gironde und Kinder unter 12 Jahren.

Anmeldung erforderlich.

