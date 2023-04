Festival Des livres & moi 17 route de Malagar, 11 mai 2023, Saint-Maixant.

Festival pour les ados (et un peu pour leurs parents aussi !)

Rencontres d’écrivains, démos de jeux vidéo, ateliers slam, BD, spectacle….

2023-05-11 à ; fin : 2023-05-13 18:00:00. .

17 route de Malagar Centre François Mauriac de Malagar

Saint-Maixant 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Festival for teenagers (and a little for their parents too!)

Meetings with writers, video game demos, slam workshops, comics, shows…

Festival para adolescentes (¡y un poco para sus padres también!)

Encuentros con escritores, demostraciones de videojuegos, talleres de slam y cómic, espectáculos…

Festival für Teenager (und ein bisschen auch für ihre Eltern!)

Treffen mit Schriftstellern, Videospieldemos, Slam-Workshops, Comic-Workshops, Aufführungen…

