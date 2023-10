Octobre rose – Rando’Rose Saint-Maixant Catégories d’Évènement: Creuse

Saint-Maixant Octobre rose – Rando’Rose Saint-Maixant, 8 octobre 2023, Saint-Maixant. Saint-Maixant,Creuse Randonnée pédestre de 5 ou 10 km.

VTT : 25 km..

2023-10-08
Saint-Maixant 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Hiking: 5 or 10 km.

Mountain biking: 25 km. Caminatas de 5 o 10 km.

Bicicleta de montaña: 25 km. Wandern: 5 oder 10 km.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Aubusson-Felletin

