Marché de Noël Saint-Magne, 1 décembre 2023, Saint-Magne.

Saint-Magne,Gironde

Rendez-vous place de l’église pour découvrir les produits de vos commerçants et artisans locaux, profiter d’ateliers créatifs ou encore de promenades en calèche ou à dos d’âne..

2023-12-16 fin : 2023-12-17 19:30:00. .

Saint-Magne 33125 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come to Place de l’Eglise to discover the products of your local merchants and artisans, take part in creative workshops or enjoy horse-drawn carriage or donkey rides.

Acérquese a la Place de l’Eglise para descubrir los productos de sus comerciantes y artesanos locales, participe en talleres creativos o disfrute de un paseo en coche de caballos o en burro.

Treffen Sie sich auf dem Place de l’Eglise, um die Produkte Ihrer lokalen Händler und Handwerker zu entdecken, von kreativen Workshops zu profitieren oder an Kutschfahrten oder Eselwanderungen teilzunehmen.

Mise à jour le 2023-11-27 par OT Val de l’Eyre