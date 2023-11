Rencontre parents – enfants Saint-Magne, 23 novembre 2023, Saint-Magne.

Saint-Magne,Gironde

Rendez-vous à la salle Lou Menudey le jeudi 23 novembre pour une rencontre parents – enfants (de 0 à 4 ans).

Venez discuter avec d’autres parents et profiter d’un moment de convivialité et de partage.

Inscription obligatoire.

2023-11-23 fin : 2023-11-23 11:30:00. .

Saint-Magne 33125 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Join us at Salle Lou Menudey on Thursday November 23 for a parent-child (0-4 years) get-together.

Come and chat with other parents and enjoy a moment of conviviality and sharing.

Registration required

Venga a la Salle Lou Menudey el jueves 23 de noviembre para un encuentro de padres e hijos (0-4 años).

Venga a charlar con otros padres y a disfrutar de un momento de convivencia y de compartir.

Inscripción obligatoria

Am Donnerstag, den 23. November, treffen sich Eltern und Kinder (von 0 bis 4 Jahren) im Saal Lou Menudey zu einem Eltern-Kind-Treffen.

Diskutieren Sie mit anderen Eltern und genießen Sie einen Moment der Geselligkeit und des Austauschs.

Anmeldung erforderlich

Mise à jour le 2023-11-14 par OT Val de l’Eyre