Atelier Yoga enfant, 25 mai 2023, Saint-Magne.

Un atelier pour découvrir le yoga en s’amusant. Pour des enfants âgés de 6 à 10 ans.

Postures, jeux de respirations, auto massages, relaxation… seront au rendez-vous.

Concentration, coordination, confiance en soi, gestion des émotions…. font parti des bienfaits du yoga.

Ateliers pour les 3-6 ans envisageable en fonction des demandes.

Inscription obligatoire..

2023-05-25

Saint-Magne 33125 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A workshop to discover yoga while having fun. For children aged 6 to 10 years old.

Postures, breathing games, self-massages, relaxation… will be part of the experience.

Concentration, coordination, self-confidence, emotion management…. are some of the benefits of yoga.

Workshops for 3-6 years old can be considered according to requests.

Registration required.

Un taller para descubrir el yoga divirtiéndose. Para niños de 6 a 10 años.

Posturas, juegos de respiración, automasajes, relajación… estarán en el programa.

Concentración, coordinación, confianza en uno mismo, gestión emocional… …. son algunos de los beneficios del yoga.

Posibilidad de talleres para niños de 3 a 6 años en función de la demanda.

Inscripción obligatoria.

Ein Workshop, um Yoga auf spielerische Weise zu entdecken. Für Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren.

Stellungen, Atemspiele, Selbstmassage, Entspannung… stehen auf dem Programm.

Konzentration, Koordination, Selbstvertrauen, Umgang mit Emotionen…. gehören zu den Vorteilen des Yoga.

Workshops für 3- bis 6-Jährige sind je nach Nachfrage möglich.

Anmeldung erforderlich.

