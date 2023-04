Repas du 1er Mai Route de Saucats, 1 mai 2023, Saint-Magne.

Le comité des fêtes de Saint-Magne vous donne rendez-vous le 1er mai à 12h pour un déjeuner convivial.

Au menu :

– Verre de sangria, cacahuètes et chips

– Salade

– Jambon brasé et pommes de terre

– Salade de fruits frais et café.

Réservation avant le 14 avril obligatoire..

Route de Saucats

Saint-Magne 33125 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The festival committee of Saint-Magne invites you to a friendly lunch on May 1st at 12 noon.

On the menu :

– Glass of sangria, peanuts and chips

– Salad

– Braised ham and potatoes

– Fresh fruit salad and coffee.

Reservation before April 14th is mandatory.

La comisión de fiestas de Saint-Magne le invita a un almuerzo de convivencia el 1 de mayo a las 12.00 horas.

En el menú:

– Copa de sangría, cacahuetes y patatas fritas

– Ensalada

– Jamón cocido y patatas

– Ensalada de fruta fresca y café

Es necesario reservar antes del 14 de abril.

Das Festkomitee von Saint-Magne lädt Sie am 1. Mai um 12 Uhr zu einem gemütlichen Mittagessen ein.

Auf dem Menü stehen:

– Glas Sangria, Erdnüsse und Chips

– Salat

– Gebratener Schinken und Kartoffeln

– Frischer Obstsalat und Kaffee.

Reservierung vor dem 14. April erforderlich.

