Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22

fin : 2023-12-22 Soirée pull de Noël à la Brasserie le Bercail à Saint Magne de Castillon. DJ set à parit de 21h30.

Mise à jour le 2023-12-20 par OT Castillon-Pujols Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Saint-Magne-de-Castillon Autres Code postal 33350 Adresse Ville Saint-Magne-de-Castillon Departement Gironde Lieu Ville Saint-Magne-de-Castillon Latitude 44.86397 Longitude -0.0675 latitude longitude 44.86397;-0.0675

