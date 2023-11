After work Beynat Bar au château Beynat Saint-Magne-de-Castillon, 30 novembre 2023, Saint-Magne-de-Castillon.

Saint-Magne-de-Castillon,Gironde

After work du Beynat Bar au château Beynat à St Magne de Castillon du mardi 19 au samedi 23 décembre de 17h à 20h30 autour d’un verre de vin ou de bière à partir de 4€. Autour d’une planche de charcuterie, fromage à partir de 16€

Réservervation conseillée 05 57 40 01 14.

2023-12-19 fin : 2023-12-23 20:30:00. .

Saint-Magne-de-Castillon 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine



After work at the Beynat Bar at Château Beynat in St Magne de Castillon from Tuesday December 19th to Saturday December 23rd from 5pm to 8.30pm with a glass of wine or beer from 4? A platter of charcuterie and cheese from 16?

Reservation recommended 05 57 40 01 14

Después del trabajo, en el Bar Beynat del Château Beynat de St Magne de Castillon, del martes 19 al sábado 23 de diciembre, de 17:00 a 20:30 h, con una copa de vino o cerveza desde 4? Una tabla de embutidos y quesos a partir de 16?

Se recomienda reservar 05 57 40 01 14

After Work der Beynat Bar im Château Beynat in St Magne de Castillon von Dienstag, den 19. bis Samstag, den 23. Dezember von 17:00 bis 20:30 Uhr bei einem Glas Wein oder Bier ab 4? Bei einer Wurst- und Käseplatte ab 16 Euro

Reservierung empfohlen: 05 57 40 01 14

