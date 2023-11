Soirée raclette à la brasserie Le Bercail Saint-Magne-de-Castillon, 1 décembre 2023, Saint-Magne-de-Castillon.

Saint-Magne-de-Castillon,Gironde

Soirée raclette à la Brasserie Le Bercail à Saint Magne de Castillon, réservation conseillée 05.57.41.93.59, service jusqu’à minuit..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . .

Saint-Magne-de-Castillon 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Raclette evening at Brasserie Le Bercail in Saint Magne de Castillon, reservations recommended 05.57.41.93.59, service until midnight.

Noche de raclette en la Brasserie Le Bercail de Saint Magne de Castillon, se recomienda reservar 05.57.41.93.59, servicio hasta medianoche.

Raclette-Abend in der Brasserie Le Bercail in Saint Magne de Castillon, Reservierung empfohlen 05.57.41.93.59, Service bis Mitternacht.

