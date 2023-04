Spectable des Ginko, 13 mai 2023, Saint-Magne-de-Castillon.

Spectacles des Ginko, au parc du Domaine Franc à Saint Magne de Castillon

14h visite sensorielle des jardins

15h spectacle des champions

17h spectacle des particules

Machine à barbapapa à pédales, manège à vélo, scuptuer sur allons, jeux sportifs, exposition d’art, ateliers créatifs, buvette et glaces.

5€ visite ou spectacle – 2,50 € entre 3 et 12 ans. Réservations et informations : 07 76 11 47 80.

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 18:00:00.

Saint-Magne-de-Castillon 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Ginko shows, at the Domaine Franc park in Saint Magne de Castillon

14h sensory visit of the gardens

15h show of the champions

17h show of the particles

Pedal barbapapa machine, bike ride, scuptuer on the go, sports games, art exhibition, creative workshops, refreshment bar and ice cream.

5? visit or show – 2,50 ? between 3 and 12 years old. Reservations and information: 07 76 11 47 80

Espectáculos de ginko, en el parque Domaine Franc de Saint Magne de Castillon

14:00 visita sensorial de los jardines

15:00 espectáculo de los campeones

17 h Espectáculo de las partículas

Máquina de barbapapa a pedales, tiovivo en bicicleta, scuptuer en el muro, juegos deportivos, exposición de arte, talleres creativos, bar de refrescos y helados.

5? visita o espectáculo – 2,50 ? entre 3 y 12 años. Reservas e información: 07 76 11 47 80

Aufführungen der Ginko, im Park der Domaine Franc in Saint Magne de Castillon

14h Sensorische Besichtigung der Gärten

15h Show der Champions

17h Show der Partikel

Barbapapa-Maschine mit Pedalen, Fahrradkarussell, Skuptuer, Sportspiele, Kunstausstellung, kreative Workshops, Imbiss und Eis.

5 ? Besuch oder Vorstellung – 2,50 ? zwischen 3 und 12 Jahren. Reservierungen und Informationen: 07 76 11 47 80

Mise à jour le 2023-04-12 par OT Castillon-Pujols