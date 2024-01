Marché des Ginko Saint-Magne-de-Castillon, dimanche 30 juin 2024.

Marché des Ginko Saint-Magne-de-Castillon Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-30 10:00:00

fin : 2024-06-30 22:00:00

Marché des producteurs et artisans locaux, marché aux plantes, visites botaniques des jardins, animations ludiques et musicales, zone de dons pour les réfugiés, buvette et restauration sur place.

Marché des producteurs et artisans locaux, marché aux plantes, visites botaniques des jardins, animations ludiques et musicales, zone de dons pour les réfugiés, buvette et restauration sur place.

.

Parc du Domaine Franc

Saint-Magne-de-Castillon 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine ginkovibrations@gmail.com



L’événement Marché des Ginko Saint-Magne-de-Castillon a été mis à jour le 2024-01-16 par OT Castillon-Pujols