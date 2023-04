Pierres en Lumières au Moulin de l’Arbalète Moulin de l’Arbalète Saint-Maclou-de-Folleville Catégories d’Évènement: Saint-Maclou-de-Folleville

Seine-Maritime

Pierres en Lumières au Moulin de l’Arbalète Moulin de l’Arbalète, 20 mai 2023, Saint-Maclou-de-Folleville. Le moulin de l’Arbalète participe à l’événement pour mettre en valeur ses belles pierres. Le samedi soir projection présentant le patrimoine local,..

2023-05-20 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-20 23:00:00. .

Moulin de l’Arbalète Route des Moulins

Saint-Maclou-de-Folleville 76890 Seine-Maritime Normandie



The Arbalète mill participates in the event to highlight its beautiful stones. On Saturday evening projection presenting the local heritage,. El molino de Arbalète participa en el evento para mostrar sus hermosas piedras. El sábado por la noche habrá una proyección que presentará el patrimonio local. Die Moulin de l’Arbalète nimmt an der Veranstaltung teil, um ihre schönen Steine zur Geltung zu bringen. Am Samstagabend Projektion, die das lokale Kulturerbe vorstellt,… Mise à jour le 2023-01-01 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité

Détails Catégories d’Évènement: Saint-Maclou-de-Folleville, Seine-Maritime Autres Lieu Moulin de l'Arbalète Adresse Moulin de l'Arbalète Route des Moulins Ville Saint-Maclou-de-Folleville Departement Seine-Maritime Lieu Ville Moulin de l'Arbalète Saint-Maclou-de-Folleville

Moulin de l'Arbalète Saint-Maclou-de-Folleville Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-maclou-de-folleville/

Pierres en Lumières au Moulin de l’Arbalète Moulin de l’Arbalète 2023-05-20 was last modified: by Pierres en Lumières au Moulin de l’Arbalète Moulin de l’Arbalète Moulin de l'Arbalète 20 mai 2023 Moulin de l'Arbalète Saint-Maclou-de-Folleville

Saint-Maclou-de-Folleville Seine-Maritime