Saint-Macaire Sort Le Grand Jeu, 21 mai 2022, .

Saint-Macaire Sort Le Grand Jeu

2022-05-21 – 2022-05-21

EUR L’association Ludothèque Éphémère présente Saint-Macaire sort le Grand Jeu ! Ce festival ludique et (ré)créatif prendra lieu et place dans la cité médiévale de Saint-Macaire.

SAMEDI 21 MAI :

– Salle des fêtes : espace Playmobil

– Château de Tardes : jeux surdimensionnés et escape game de plateau

– Prieuré : musée du jeu vidéo

– Cirque des grottes : univers intergalactique (animations, jeux, vidéos)

À partir de 19h : repas (sur réservation) + soirée dans les grottes (défilé de cosplay, contes, etc.)

DIMANCHE 22 MAI

Espaces animations à la salle des fêtes, au Château de Tardes, au Prieuré, dans le cirque des grottes.

Vide-grenier au pied des remparts

16h : spectacle “Les Imachinasons” par Patrick Deletrez à la chapelle des Ursulines.

+33 5 56 76 78 83

