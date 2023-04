Saint-Macaire Sort Le Grand Jeu, 27 mai 2023, Saint-Macaire.

L’association Ludothèque Éphémère présente Saint-Macaire sort le Grand Jeu ! Ce festival ludique et (ré)créatif prendra lieu et place dans la cité médiévale de Saint-Macaire et aura pour thème Astérix et Obélix.

AU PROGRAMME :

– Grand espace Playmobil

– Jeux vidéos

– Petite enfance

– Challenge puzzle

– Escapes game

– Jeux de construction

– Jeux surdimensionnés

Et de nombreuses surprises !.

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-28 . .

Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The association Ludothèque Éphémère presents Saint-Macaire sort le Grand Jeu! This playful and creative festival will take place in the medieval city of Saint-Macaire and its theme will be Asterix and Obelix.

ON THE PROGRAM :

– Large Playmobil area

– Video games

– Early childhood

– Puzzle challenge

– Escapes game

– Construction games

– Oversized games

And many surprises!

¡La asociación Ludothèque Éphémère presenta Saint-Macaire sort le Grand Jeu! Este festival lúdico y creativo tendrá lugar en la ciudad medieval de Saint-Macaire y tendrá como tema Astérix y Obélix.

EN EL PROGRAMA :

– Gran espacio Playmobil

– Videojuegos

– Primera infancia

– Puzzle desafío

– Juego de escape

– Juegos de construcción

– Juegos sobredimensionados

Y muchas sorpresas

Der Verein Ludothèque Éphémère präsentiert Saint-Macaire mit dem großen Spiel! Dieses spielerische und (re?)kreative Festival findet in der mittelalterlichen Stadt Saint-Macaire statt und steht unter dem Motto « Asterix und Obelix ».

AUF DEM PROGRAMM STEHEN:

– Großer Playmobil-Bereich

– Videospiele

– Kleine Kinder

– Puzzle Challenge

– Escapes Spiel

– Konstruktionsspiele

– Überdimensionierte Spiele

Und viele Überraschungen!

Mise à jour le 2023-03-30 par OT Sauternes Graves Landes Girondines