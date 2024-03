Saint-Lyphard – Visite au Clocher de Saint-Lyphard – 40 min Devant l’Office de Tourisme St lyphard, mardi 2 avril 2024.

2 avril – 2 juillet Devant l'Office de Tourisme Billet: 5.00, Billet: 3.00, Billet: 4.00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-02T11:00:00+02:00 – 2024-04-02T11:40:00+02:00

Fin : 2024-07-02T12:00:00+02:00 – 2024-07-02T12:40:00+02:00

A Saint-Lyphard prenez de la hauteur ! Du haut de son clocher à 35 mètres, vivez une expérience unique avec un point de vue à 360° sur le marais de Brière et la région. Ascension de 135 marches avec un escalier mais passage étroit.

Durée de la visite : 35 à 40 min

Places limitées à 6 personnes par créneau horaire

Visite à partir de 2 personnes

Interdit aux enfants de moins de 6 ans.

Informations et réservation auprès de tous les bureaux de l’Office de Tourisme La Baule – Presqu’île de Guérande

Bureau de Saint-Lyphard : 02 40 91 41 34

Devant l’Office de Tourisme Place de l’église 44410 St lyphard St lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 24 34 44 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@labaule-guerande.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.labaule-guerande.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/saint-lyphard-visite-au-clocher-de-saint-lyphard-40-min-st-lyphard.html »}]

CULTURE PATRIMOINE