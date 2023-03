JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART Saint-Lyphard Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Lyphard

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART, 27 mars 2023, Saint-Lyphard . JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART Kerhinet Saint-Lyphard Loire-Atlantique

2023-03-27 – 2023-03-27 Saint-Lyphard

Loire-Atlantique . Le Parc naturel régional de Brière ouvre les portes des chaumières de Kerhinet à Saint-Lyphard aux professionnels des métiers d’Art : Artisan, artiste-auteur, profession libérale, Entreprise du Patrimoine vivant, Maître d’art, Manufacture, Collectif, etc. Les artisans et artistes reconnus proposeront une découverte de leur savoir-faire à travers une démonstration ou un atelier, ils pourront également proposer des créations à la vente . Horaires : du lundi 27 mars au Jeudi 30 mars de 14 h 00 à 18 h 00 et du Vendredi 31 mars au dimanche 02 avril de 11 h 00 à 18 h 00. A cette occasion seront ouverts aux artisans et au public : Chaumière La Catiche, Rez du chaussée du centre de classes , Rez de chaussée du gite des Ecoliers. Afin de permettre à tous les professionnels de candidater, le Parc naturel régional coordonne une préinscription via un formulaire en ligne et ce, du 1er février au 25 février 2023 Saint-Lyphard

