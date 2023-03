Le Jura de Ferme en Ferme 2023 – Quatrième édition ! Saint-Lupicin Ravilloles Catégories d’Évènement: Jura

Jura . EUR Le Jura de Ferme en Ferme 2023 – Quatrième édition ! Le Jura de Ferme en Ferme est une opération portes ouvertes dans 34 fermes du département. Le samedi 29 et le dimanche 30 avril, les productrices et producteurs participants, engagés dans une démarche d’agriculture durable, accueillent le public au sein de leur univers ! C’est l’occasion de découvrir gratuitement leurs métiers, leurs savoir-faire, leurs engagements et leurs pratiques agricoles au travers de visites guidées et de dégustations. Dans certaines fermes, des animations auront également lieu pour les enfants et les adultes. Des propositions de restauration gourmande aux produits de la ferme seront parfois possibles sous forme de goûter, de casse-croûte salé ou sucré ou de repas complet. En famille, en solo, en couple ou entre amis, le public pourra découvrir la diversité des productions jurassiennes, la vie de la ferme au printemps, les végétaux et les animaux ! dff.jura@gmail.com https://www.defermeenferme.com/departement-39-jura Saint-Lupicin 1 Grand’Rue Ravilloles

