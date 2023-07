Le 7ème continent Le Marais Saint-Lunaire, 14 juillet 2023 15:00, Saint-Lunaire.

Le 7ème continent Le Marais Saint-Lunaire Vendredi 14 juillet, 15h00

Un conte écologique pour toute la famille textee t mise en scène Laurent Cazanave Vendredi 14 juillet, 15h00 1

https://www.lapasseeproduction.com

Lyse Moyroud Dans le 7ème continent

un conte théâtral écologique pour toute la famille

Kam une petite fille suit les aventures de sa mère partie à la recherche du continent de plastique.

En rêve elle la rejoint et découvre des animaux extraordinaires menaçants ou au contraire qui vont l’aider et la soutenir.

Un spectacle plein de poésie et de tendresse qui nous alerte néanmoins sur les dangers de la pollution des océans.

Le Marais rue du Marais 35800 Saint Lunaire Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine