Eaux usées, eaux propres… comment gère-t-on ?

Samedi 3 juin, de 10h à 12h, Saint-Lumine-de-Coutais

Réservation : rnn.grandlieu@snpn.fr / 02 40 32 62 81

Rendez-vous pour visiter la station d’épuration de Saint-Lumine-de-Coutais, mettre en lumière notre rôle dans la production d’eaux usées et les moyens mis en œuvre par la collectivité pour les traiter. Suivi d’une balade dans le marais pour observer des espèces animales et végétales pour certaines sensibles à la qualité de l’eau du lac de Grand-Lieu.

Guidé par Rodolphe JOSNIN, technicien de la SAUR et Christelle Priot, médiatrice de la Réserve naturelle nationale du lac de Grand-Lieu.

