Entre chien et loup, des mares au marais Saint Lumine de Coutais, 30 mai 2023, Saint-Lumine-de-Coutais. Entre chien et loup, des mares au marais Mardi 30 mai, 19h00 Saint Lumine de Coutais Sur inscription Entre chien et loup, des mares au marais Mardi 30 mai, de 19h à 21h30, à Saint-Lumine-de-Coutais Parcourez le marais plus ou moins inondé à l’affut des bruits et des senteurs du crépuscule. Le long des berges des douves, des prairies et des mares, observez et écoutez la faune cachée dans la végétation parfois dense de Piment royal, saules, roseaux… Guidé par Antoine Jean, animateur du CPIE Logne et Grand-Lieu et Christelle Priot, médiatrice de la Réserve naturelle nationale du lac de Grand-Lieu. Réservation : rnn.grandlieu@snpn.fr / 02 40 32 62 81 Saint Lumine de Coutais Place Saint Leobin Saint-Lumine-de-Coutais 44310 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « rnn.grandlieu@snpn.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.40.32.62.21 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.snpn.com/reservedulacdegrandlieu/ »}] [{« link »: « mailto:rnn.grandlieu@snpn.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

