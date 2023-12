Concert de l’Avent Saint-Loup-Lamairé, 16 décembre 2023 07:00, Saint-Loup-Lamairé.

Saint-Loup-Lamairé,Deux-Sèvres

Concert de l’avent proposé par le Choeur de Chambre des Deux-Sèvres, Anne Koppe à la direction, à 16 h en l’église Notre Dame de l’Assomption de Saint-Loup-sur-Thouet. Tarifs : 10 / 12 €. Réservations : 06 04 19 36 28 / geraldine.polonceaux@gmail.com.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Advent concert by the Choeur de Chambre des Deux-Sèvres, Anne Koppe conducting, at 4pm in the church of Notre Dame de l’Assomption, Saint-Loup-sur-Thouet. Prices: 10 / 12 ?. Reservations: 06 04 19 36 28 / geraldine.polonceaux@gmail.com

Concierto de Adviento del Coro de Cámara de Deux-Sèvres, dirigido por Anne Koppe, a las 16:00 h en la iglesia de Notre Dame de l’Assomption de Saint-Loup-sur-Thouet. Entrada: 10 / 12? Reservas: 06 04 19 36 28 / geraldine.polonceaux@gmail.com

Adventskonzert, angeboten vom Choeur de Chambre des Deux-Sèvres, Anne Koppe am Dirigentenpult, um 16 Uhr in der Kirche Notre Dame de l’Assomption in Saint-Loup-sur-Thouet. Eintrittspreise: 10 / 12 ? Reservierungen: 06 04 19 36 28 / geraldine.polonceaux@gmail.com

Mise à jour le 2023-12-04 par CC Airvaudais Val du Thouet