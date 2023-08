Présentation de l’orgue Aubertin Saint-Loup-Lamairé, 17 septembre 2023, Saint-Loup-Lamairé.

Saint-Loup-Lamairé,Deux-Sèvres

L’ organiste de l’église Notre-Dame vous présentera et vous fera entendre l’orgue Aubertin (du nom de Bernard Aubertin, facteur d’orgue) construit sur le modèle des orgues de l’Allemagne du Nord et installé dans l’église Notre-Dame de Saint-Loup-sur-Thouet en 1998. Démonstrations samedi et dimanche de 14 h 30 à 17 h. Accès libre. Informations au 06 88 79 31 84..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 17:00:00. .

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Notre-Dame church organist will introduce you to the Aubertin organ (named after organ builder Bernard Aubertin), modelled on North German organs and installed in Saint-Loup-sur-Thouet’s Notre-Dame church in 1998. Demonstrations Saturday and Sunday, 2.30 p.m. to 5 p.m. Free admission. Information on 06 88 79 31 84.

El organista de la iglesia de Notre-Dame le presentará el órgano Aubertin (llamado así por Bernard Aubertin, el organero), inspirado en los órganos alemanes del Norte e instalado en la iglesia de Notre-Dame de Saint-Loup-sur-Thouet en 1998. Demostraciones el sábado y el domingo de 14:30 a 17:00 horas. Entrada gratuita. Información en el 06 88 79 31 84.

Der Organist der Kirche Notre-Dame wird Ihnen die Aubertin-Orgel (benannt nach dem Orgelbauer Bernard Aubertin), die nach dem Vorbild norddeutscher Orgeln gebaut und 1998 in der Kirche Notre-Dame in Saint-Loup-sur-Thouet installiert wurde, vorstellen und vorspielen. Vorführungen Samstag und Sonntag von 14:30 bis 17:00 Uhr. Der Zugang ist frei. Informationen unter 06 88 79 31 84.

Mise à jour le 2023-08-17 par CC Airvaudais Val du Thouet