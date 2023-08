Exposition d’art à Lamairé Saint-Loup-Lamairé, 16 septembre 2023, Saint-Loup-Lamairé.

Saint-Loup-Lamairé,Deux-Sèvres

Venez découvrir les oeuvres de plusieurs sculpteurs: Louis-Marie Pineau (granit), Roland Masson (bronze), Simone Landon, Jeannette Morisset, Annie Renaudin et Annette Boullais (modelage de terre), Jean-Louis Mayer (qui travaille les techniques évolutives de la matière, le contrôle des équilibres et la circulation des énergies) et du pastelliste Mom.

Exposition présentée à la salle des fêtes de Lamairé samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h et dimanche de 10 h à 18 h 30. Accès libre. Informations au 06 81 76 40 27..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 12:00:00. .

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the works of several sculptors: Louis-Marie Pineau (granite), Roland Masson (bronze), Simone Landon, Jeannette Morisset, Annie Renaudin and Annette Boullais (clay modelling), Jean-Louis Mayer (who works on the evolutionary techniques of matter, the control of balances and the circulation of energies) and pastellist Mom.

Exhibition presented at the Lamairé village hall, Saturday from 10 h to 12 h and from 14 h to 18 h, and Sunday from 10 h to 18 h 30. Free admission. Information on 06 81 76 40 27.

Venga a descubrir las obras de varios escultores: Louis-Marie Pineau (granito), Roland Masson (bronce), Simone Landon, Jeannette Morisset, Annie Renaudin y Annette Boullais (modelado en arcilla), Jean-Louis Mayer (que trabaja sobre las técnicas evolutivas de la materia, el control del equilibrio y la circulación de la energía) y la pastelista Mom.

Exposición presentada en el ayuntamiento de Lamairé, el sábado de 10.00 a 12.00 y de 14.00 a 18.00 h. y el domingo de 10.00 a 18.30 h. Entrada gratuita. Información en el 06 81 76 40 27.

Entdecken Sie die Werke verschiedener Bildhauer: Louis-Marie Pineau (Granit), Roland Masson (Bronze), Simone Landon, Jeannette Morisset, Annie Renaudin und Annette Boullais (Tonmodelle), Jean-Louis Mayer (der mit evolutionären Techniken der Materie, der Kontrolle des Gleichgewichts und der Zirkulation von Energien arbeitet) und der Pastellkünstlerin Mom.

Die Ausstellung wird im Festsaal von Lamairé am Samstag von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18.30 Uhr gezeigt. Der Zugang ist frei. Informationen unter 06 81 76 40 27.

Mise à jour le 2023-08-17 par CC Airvaudais Val du Thouet