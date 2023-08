Visite de la maison natale de Théophane Vénard Saint-Loup-Lamairé, 16 septembre 2023, Saint-Loup-Lamairé.

Saint-Loup-Lamairé,Deux-Sèvres

L’association Théophane Vénard ouvre la maison natale de Saint Théophane Vénard située dans la Grand Rue qui porte son nom. Missionnaire décapité le 2 février 1861 au Tonkin (Vietnam), Jean-Théophane Vénard a été déclaré Saint en 1988 par le pape Jean-Paul II. Outre le caractère architectural et patrimonial de cette maison ancienne, le visiteur découvre des objets de culte ayant appartenu au Saint et des objets liés à sa famille. Visite libre samedi et dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h. Informations au 06 80 90 20 51..

The Théophane Vénard Association opens the birthplace of Saint Théophane Vénard in the Grand Rue that bears his name. A missionary who was beheaded on February 2, 1861 in Tonkin (Vietnam), Jean-Théophane Vénard was declared a Saint in 1988 by Pope John Paul II. In addition to the architectural and patrimonial character of this old house, visitors will discover objects of worship that belonged to the Saint and objects linked to his family. Free admission Saturday and Sunday, 10 a.m. to 12 p.m. and 2.30 p.m. to 6 p.m. Information on 06 80 90 20 51.

La Asociación Théophane Vénard inaugura la casa natal de San Théophane Vénard, en la Grand Rue que lleva su nombre. Misionero decapitado el 2 de febrero de 1861 en Tonkín (Vietnam), Jean-Théophane Vénard fue declarado Santo en 1988 por el Papa Juan Pablo II. Además de los elementos arquitectónicos y patrimoniales de esta antigua casa, los visitantes podrán descubrir objetos de culto que pertenecieron al Santo y objetos relacionados con su familia. Entrada gratuita los sábados y domingos de 10h a 12h y de 14h30 a 18h. Información en el 06 80 90 20 51.

Der Verein Théophane Vénard öffnet das Geburtshaus des Heiligen Théophane Vénard, das sich in der Grand Rue befindet, die seinen Namen trägt. Der Missionar Jean-Théophane Vénard, der am 2. Februar 1861 in Tonkin (Vietnam) enthauptet wurde, wurde 1988 von Papst Johannes Paul II. zum Heiligen erklärt. Neben dem architektonischen und patrimonialen Charakter dieses alten Hauses entdeckt der Besucher Kultgegenstände, die dem Heiligen gehörten, sowie Gegenstände, die mit seiner Familie in Verbindung stehen. Freie Besichtigung Samstag und Sonntag von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 14.30 bis 18.00 Uhr. Informationen unter 06 80 90 20 51.

