Visite libre du parc et des jardins du château de Saint-Loup-sur-Thouet Saint-Loup-Lamairé, 16 septembre 2023, Saint-Loup-Lamairé.

Saint-Loup-Lamairé,Deux-Sèvres

Le château de Saint-Loup est une référence en matière d’architecture classique française. Il a été construit au XVIIème siècle sur une enceinte médiévale. Depuis une trentaine d’années, des travaux de restauration importants ont été entrepris sur les bâtiments. Le parc et les jardins ont également été reconstitués. Visite libre du parc et des jardins samedi et dimanche de 14 h à 20 h. Tarif: 8€ par personne. Informations au 05 80 87 01 20..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 20:00:00. .

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Château de Saint-Loup is a benchmark of classical French architecture. It was built in the 17th century on a medieval enclosure. Over the past thirty years, major restoration work has been carried out on the buildings. The park and gardens have also been restored. Self-guided tours of the park and gardens Saturday and Sunday, 2 pm to 8 pm. Price: 8? per person. Information on 05 80 87 01 20.

El castillo de Saint-Loup es un referente de la arquitectura clásica francesa. Fue construido en el siglo XVII sobre un recinto medieval. En los últimos treinta años se han llevado a cabo importantes obras de restauración en los edificios. También se han restaurado el parque y los jardines. Entrada gratuita al parque y los jardines los sábados y domingos de 14:00 a 20:00 h. Precio: 8 euros por persona. Información en el 05 80 87 01 20.

Das Schloss Saint-Loup ist eine Referenz für die klassische französische Architektur. Es wurde im 17. Jahrhundert auf einer mittelalterlichen Stadtmauer errichtet. In den letzten dreißig Jahren wurden umfangreiche Restaurierungsarbeiten an den Gebäuden durchgeführt. Auch der Park und die Gärten wurden rekonstruiert. Freie Besichtigung des Parks und der Gärten Samstag und Sonntag von 14:00 bis 20:00 Uhr. Preis: 8? pro Person. Informationen unter 05 80 87 01 20.

