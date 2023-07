Nocturne au bassin de baignade du Cébron Saint-Loup-Lamairé, 10 août 2023, Saint-Loup-Lamairé.

Saint-Loup-Lamairé,Deux-Sèvres

Le bassin de baignade joue des prolongations et propose une ouverture de 16 h 30 à 21 h, on peut donc pique-niquer, prendre une glace à l’accueil de la piscine, profitez des jeux pour enfants, des tables de pique-nique près du lac, des chemins de balade, de l’observatoire à oiseaux (avec les malles fournies gratuitement par la Bêtapi, à l’accueil de la piscine), du city stade, du beach volley, et du gymnase sur réservation. Horaires décalés les jeudis 20 juillet et 10 août de 16 h 30 à 21 h. Informations : 06 95 24 61 26..

2023-08-10 fin : 2023-08-10 . .

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The swimming pool is open from 4:30 pm to 9 pm, so you can enjoy a picnic, an ice-cream at the pool reception desk, children’s games, picnic tables by the lake, walking trails, the bird observatory (with trunks provided free of charge by Bêtapi, at the pool reception desk), the city stadium, beach volleyball and the gymnasium (booking required). Staggered opening times on Thursdays, July 20 and August 10, from 4:30 pm to 9 pm. Information: 06 95 24 61 26.

La piscina está abierta de 16.30 a 21.00 h., por lo que podrá disfrutar de un picnic, un helado en la recepción de la piscina, juegos infantiles, mesas de picnic junto al lago, rutas de senderismo, el observatorio de aves (con bañadores proporcionados gratuitamente por Bêtapi, en la recepción de la piscina), el estadio municipal, voley playa y el gimnasio (previa reserva). Apertura escalonada los jueves 20 de julio y 10 de agosto, de 16.30 a 21.00 h. Información: 06 95 24 61 26.

Das Schwimmbecken geht in die Verlängerung und ist von 16:30 bis 21:00 Uhr geöffnet. Sie können also picknicken, sich am Empfang des Schwimmbeckens ein Eis holen, die Kinderspiele, die Picknicktische am See, die Spazierwege, das Vogelobservatorium (mit den von der Bêtapi kostenlos zur Verfügung gestellten Koffern am Empfang des Schwimmbeckens), das City-Stadion, Beachvolleyball und die Sporthalle auf Reservierung nutzen. Veränderte Öffnungszeiten donnerstags am 20. Juli und 10. August von 16:30 bis 21:00 Uhr. Informationen: 06 95 24 61 26.

Mise à jour le 2023-07-08 par CC Airvaudais Val du Thouet