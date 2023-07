Jeux en extérieur pour les enfants Saint-Loup-Lamairé, 20 juillet 2023, Saint-Loup-Lamairé.

Saint-Loup-Lamairé,Deux-Sèvres

Animation jeux extérieurs sur la Place des Poulies à Saint-Loup-Lamairé et possibilité pour les enfants de plus de 6 ans accompagnés de leur parent ou d’un adulte référent d’essayer le pédalo ou le kayak, de 15 h à 17 h. Inscription obligatoire : 05 49 64 73 10 / 06 30 00 19 60. Activité gratuite..

2023-07-20 fin : 2023-07-20 . .

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Outdoor games on the Place des Poulies in Saint-Loup-Lamairé, and the chance for children over 6 accompanied by a parent or guardian to try out a pedalo or kayak, from 3pm to 5pm. Registration required: 05 49 64 73 10 / 06 30 00 19 60. Free activity.

Juegos al aire libre en la plaza des Poulies de Saint-Loup-Lamairé y posibilidad para los niños mayores de 6 años acompañados de sus padres o tutores de probar un pedaló o un kayak, de 15.00 a 17.00 h. Inscripción obligatoria: 05 49 64 73 10 / 06 30 00 19 60. Actividad gratuita.

Animation Spiele im Freien auf dem Place des Poulies in Saint-Loup-Lamairé und Möglichkeit für Kinder ab 6 Jahren in Begleitung eines Elternteils oder einer erwachsenen Bezugsperson, das Tretboot oder Kajak auszuprobieren, von 15:00 bis 17:00 Uhr. Anmeldung erforderlich: 05 49 64 73 10 / 06 30 00 19 60. Die Aktivität ist kostenlos.

