Festivités Saint-Loup-Lamairé, 14 juillet 2023, Saint-Loup-Lamairé.

Saint-Loup-Lamairé,Deux-Sèvres

De nombreuses festivités sont proposées : un concours de pêche à 9 h, Chemin des écoulies à Saint-Loup-Lamairé. Carte de pêche obligatoire. Inscription à partir de 8 h. Début du concours à 9 h. Inscription gratuite. Lot pour chaque pêcheur. Buvette sur place. Organisé par l’association Le Gardon de Saint-Loup. Marche de 8 kms avec un départ à 10 h devant la mairie. Repas à 12 h 30 à la Place des Poulies, avec un pique-nique sorti du panier (pensez à vos couverts). L’après-midi, un concours de pétanque, des jeux de société et des structures gonflables pour les enfants à partir de 14 h 30..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . .

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Numerous festivities are on offer: a fishing competition at 9 am, Chemin des écoulies in Saint-Loup-Lamairé. Fishing card required. Registration from 8 h. Competition begins at 9 a.m. Free registration. Prize for each angler. Refreshments on site. Organized by the association Le Gardon de Saint-Loup. 8 km walk, starting at 10 a.m. in front of the town hall. Lunch at 12:30 p.m. at Place des Poulies, with a picnic from the basket (bring your own cutlery). In the afternoon, pétanque, board games and inflatables for children from 2:30 p.m.

Numerosos actos festivos, entre ellos un concurso de pesca a las 9 h, Chemin des écoulies en Saint-Loup-Lamairé. Se requiere licencia de pesca. Inscripciones a partir de las 8h. El concurso comienza a las 9h. Inscripción gratuita. Premio para cada pescador. Refrescos in situ. Organizado por la asociación Le Gardon de Saint-Loup. Marcha de 8 km con salida a las 10 h delante del ayuntamiento. Almuerzo a las 12.30 h en la Place des Poulies, con un picnic de la cesta (traiga sus cubiertos). Por la tarde, competición de petanca, juegos de mesa y estructuras hinchables para los niños a partir de las 14.30 h.

Es werden zahlreiche Festlichkeiten angeboten: ein Angelwettbewerb um 9 Uhr, Chemin des écoulies in Saint-Loup-Lamairé. Ein Angelschein ist erforderlich. Anmeldung ab 8 Uhr. Beginn des Wettbewerbs um 9 Uhr. Die Anmeldung ist kostenlos. Los für jeden Angler. Erfrischungsgetränke vor Ort. Organisiert von der Vereinigung Le Gardon de Saint-Loup. Wanderung von 8 kms mit Start um 10 Uhr vor dem Rathaus. Mittagessen um 12:30 Uhr auf dem Place des Poulies mit einem Picknick aus dem Korb (denken Sie an Ihr Besteck). Am Nachmittag gibt es einen Pétanque-Wettbewerb, Gesellschaftsspiele und Hüpfburgen für Kinder ab 14:30 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-08 par CC Airvaudais Val du Thouet