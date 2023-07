Ateliers FLIP-BOOK Saint-Loup-Lamairé, 8 juillet 2023, Saint-Loup-Lamairé.

Saint-Loup-Lamairé,Deux-Sèvres

Ateliers FLIP-BOOK animés par Otto T., grand spécialiste et éditeur de FLIP BOOK. Il s’agit de comprendre les mécanismes des images fixes et animées (illusion du mouvement grâce à la persistance rétinienne et l’effet phi). Le flip-book ou folioscope a accompagné l’invention du cinéma. Rendez-vous de 10 h à 12 h pour les 8-12 ans et de 14 h 30 à 16 h 30 pour les ado-adultes. Les ateliers entrent dans le cadre du PAI 2023, soutenu par la Région Nouvelle Aquitaine et l’Espace Mendès France – Poitiers. Ateliers gratuits, inscriptions obligatoires (nombre limité de places). Renseignements et inscriptions : 05 86 30 10 61 / mediat-tech@saint-loup-lamaire.fr.

2023-07-08 fin : 2023-07-08 . .

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



FLIP-BOOK workshops led by Otto T., FLIP BOOK specialist and editor. The aim is to understand the mechanisms of still and moving images (illusion of movement thanks to retinal persistence and the phi effect). The flip-book or folioscope accompanied the invention of cinema. From 10 a.m. to 12 p.m. for 8-12 year-olds, and from 2:30 p.m. to 4:30 p.m. for teenagers and adults. The workshops are part of PAI 2023, supported by the Région Nouvelle Aquitaine and Espace Mendès France – Poitiers. Free workshops, registration required (limited number of places). Information and registration: 05 86 30 10 61 / mediat-tech@saint-loup-lamaire.fr

Talleres de FLIP-BOOK dirigidos por Otto T., gran especialista y editor de FLIP BOOK. El objetivo es comprender los mecanismos de las imágenes fijas y en movimiento (ilusión de movimiento gracias a la persistencia de la visión y al efecto phi). El flip-book o folioscopio acompañó la invención del cine. De 10.00 a 12.00 h para niños de 8 a 12 años y de 14.30 a 16.30 h para adolescentes y adultos. Los talleres forman parte del PAI 2023, apoyado por la Région Nouvelle Aquitaine y el Espace Mendès France – Poitiers. Talleres gratuitos, inscripción obligatoria (plazas limitadas). Información e inscripciones: 05 86 30 10 61 / mediat-tech@saint-loup-lamaire.fr

FLIP-BOOK-Workshops, die von Otto T., einem großen Spezialisten und Herausgeber von FLIP BOOK, geleitet werden. Es geht darum, die Mechanismen von festen und bewegten Bildern zu verstehen (Illusion von Bewegung dank der Retina Persistence und des Phi-Effekts). Das Daumenkino oder Folioskop begleitete die Erfindung des Kinos. Termine von 10-12 Uhr für 8-12-Jährige und von 14:30-16:30 Uhr für Teenager und Erwachsene. Die Workshops finden im Rahmen des PAI 2023 statt, das von der Region Nouvelle Aquitaine und dem Espace Mendès France – Poitiers unterstützt wird. Kostenlose Workshops, Anmeldung erforderlich (begrenzte Anzahl an Plätzen). Informationen und Anmeldungen: 05 86 30 10 61 / mediat-tech@saint-loup-lamaire.fr

