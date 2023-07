Visite guidée de Saint-Loup-Lamairé Saint-Loup-Lamairé, 4 juillet 2023, Saint-Loup-Lamairé.

Saint-Loup-Lamairé,Deux-Sèvres

Tous les mardis à 15 h, du 4 juillet au 29 août, visite guidée de Saint-Loup-sur-Thouet, petite Cité de Caractère. Cette jolie visite vous plongera dans l’histoire de Saint-Loup, depuis le Moyen-Age jusqu’à nos jours. Découvrez son église, ses maisons à pans de bois, son château et ses berges du Thouet, à travers cette agréable balade dans le bourg.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme pour cette visite gratuite (durée: 1h30). La visite est proposée par le CIAP de la Communauté de Communes de Parthenay Gâtine. Informations : 05 49 94 90 63 / pah@cc-parthenay-gatine.fr.

2023-07-04 fin : 2023-07-04 . .

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Every Tuesday at 3pm, from July 4 to August 29, take a guided tour of Saint-Loup-sur-Thouet, a « petite Cité de Caractère ». This delightful tour will plunge you into the history of Saint-Loup, from the Middle Ages to the present day. Discover the church, half-timbered houses, castle and banks of the Thouet on this pleasant stroll through the town.

Meet at the Tourist Office for this free tour (duration: 1h30). The tour is offered by the CIAP of the Communauté de Communes de Parthenay Gâtine. Information: 05 49 94 90 63 / pah@cc-parthenay-gatine.fr

Todos los martes a las 15.00 h, del 4 de julio al 29 de agosto, disfrute de una visita guiada por Saint-Loup-sur-Thouet, pequeña ciudad con carácter. Esta agradable visita le sumergirá en la historia de Saint-Loup, desde la Edad Media hasta nuestros días. Descubra la iglesia, las casas con entramado de madera, el castillo y las orillas del río Thouet mientras pasea por la ciudad.

Encuentro en la Oficina de Turismo para esta visita gratuita (duración: 1h30). La visita es ofrecida por el CIAP de la Communauté de Communes de Parthenay Gâtine. Información: 05 49 94 90 63 / pah@cc-parthenay-gatine.fr

Jeden Dienstag um 15 Uhr, vom 4. Juli bis zum 29. August, geführte Besichtigung von Saint-Loup-sur-Thouet, einer Petite Cité de Caractère. Dieser schöne Rundgang führt Sie in die Geschichte von Saint-Loup, vom Mittelalter bis heute. Entdecken Sie bei diesem angenehmen Spaziergang durch den Ort seine Kirche, seine Fachwerkhäuser, sein Schloss und die Ufer des Thouet.

Treffpunkt für die kostenlose Führung ist das Office de Tourisme (Dauer: 1,5 Stunden). Die Führung wird vom CIAP der Communauté de Communes de Parthenay Gâtine angeboten. Informationen: 05 49 94 90 63 / pah@cc-parthenay-gatine.fr

Mise à jour le 2023-06-23 par CC Airvaudais Val du Thouet