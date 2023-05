Concert les Amis de l’Orgue 15 Grand Rue Théophane Venard, 11 juin 2023, Saint-Loup-Lamairé.

Concert sur le thème de Mozart avec l’ensemble « Les Surprises »

Organisé par les Amis de l’Orgue

A l’Église de Saint-Loup-sur-Thouet

Horaire : 17h

Prix : 12€.

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 . .

15 Grand Rue Théophane Venard

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Concert on the theme of Mozart with the ensemble « Les Surprises

Organized by the Friends of the Organ

At the Church of Saint-Loup-sur-Thouet

Time : 5 pm

Price : 12?

Concierto sobre el tema de Mozart con el conjunto « Les Surprises

Organizado por los Amigos del Órgano

En la iglesia de Saint-Loup-sur-Thouet

Hora : 17h

Precio : 12?

Konzert zum Thema Mozart mit dem Ensemble « Les Surprises »

Organisiert von den « Amis de l’Orgue » (Orgelfreunde)

In der Kirche von Saint-Loup-sur-Thouet

Uhrzeit: 17 Uhr

Preis: 12?

Mise à jour le 2023-05-11 par CC Airvaudais Val du Thouet