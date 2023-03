Ciné jeux Saint-Loup-Lamairé CC Airvaudais Val du Thouet Saint-Loup-Lamairé Catégories d’Évènement: 79600

79600 Saint-Loup-Lamairé . Projection suivie d’un échange, à 15 h. Retrouvez vos comédiens favoris, Blanche Gardin, Mélanie Laurent, Pascal Grégory… dans des situations absurdes émouvantes mais toujours amusantes. Après la projection lancer les échanges entre participants à partir du jeu « sortie de cinéma ». Conception Festival premiers plans /Passeurs d’images en Pays de la Loire.

Tout public à partir de 12 ans. Gratuit sur inscription.

+33 5 86 30 10 61

