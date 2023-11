Brocante – Saint-Loup-des-Chaumes Saint-Loup-des-Chaumes, 1 décembre 2023, Saint-Loup-des-Chaumes.

Saint-Loup-des-Chaumes,Cher

De nombreux exposants attendent les chineurs au bourg du village de Saint-Loup-des-Chaumes..

Dimanche 2024-05-26 06:00:00 fin : 2024-05-26 . EUR.

Saint-Loup-des-Chaumes 18190 Cher Centre-Val de Loire



Numerous exhibitors await bargain hunters in the village of Saint-Loup-des-Chaumes.

En el pueblo de Saint-Loup-des-Chaumes, numerosos puestos esperan a los cazadores de gangas.

Zahlreiche Aussteller erwarten die Schnäppchenjäger im Marktflecken des Dorfes Saint-Loup-des-Chaumes.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT LIGNIERES