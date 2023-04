Brocante de St Loup, 14 mai 2023, Saint-Loup-des-Chaumes.

De nombreux exposants attendent les chineurs au bourg du village de Saint-Loup-des-Chaumes. Un rendez-vous à ne pas manquer pour dénicher quelques bonnes affaires ou la perle rare..

Dimanche 2023-05-14 à 06:00:00 ; fin : 2023-05-14 . 2 EUR.

Saint-Loup-des-Chaumes 18190 Cher Centre-Val de Loire



Many exhibitors are waiting for the bargain hunters in the village of Saint-Loup-des-Chaumes. An appointment not to be missed to unearth some good deals or the rare pearl.

Numerosos expositores esperan a los cazadores de gangas en el pueblo de Saint-Loup-des-Chaumes. Una cita ineludible para encontrar buenas gangas o la perla rara.

In der Dorfmitte von Saint-Loup-des-Chaumes warten zahlreiche Aussteller auf Schnäppchenjäger. Ein Termin, den Sie nicht verpassen sollten, um das eine oder andere Schnäppchen oder die seltene Perle zu finden.

Mise à jour le 2023-04-14 par OT LIGNIERES