Course Gentleman Saint-Loup-des-Chaumes, dimanche 6 octobre 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-10-06

fin : 2024-10-06

Le Gentleman est une course contre-la-montre par équipe de deux coureurs au départ de St Loup des Chaumes.

Le Gentleman est une course contre-la-montre par équipe de deux coureurs ouverte à tous, licenciés de toutes fédérations et non-licenciés sur un parcours d’une vingtaine de kms aux alentours de Châteauneuf-sur-Cher, Bigny-Vallenay et au départ de St Loup des Chaumes.

Le Bourg

Saint-Loup-des-Chaumes 18190 Cher Centre-Val de Loire



L’événement Course Gentleman Saint-Loup-des-Chaumes a été mis à jour le 2024-01-03 par OT LIGNIERES