Après-midi jeux de société à St Loup des Chaumes Saint-Loup-des-Chaumes, samedi 10 février 2024.

Après-midi jeux de société à St Loup des Chaumes Saint-Loup-des-Chaumes Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-02-10

fin : 2024-02-10

Vous êtes plutôt jeux de plateau, de stratégie, d’ambiance ou coopératif ?

L’association Loupienne Sport et Loisirs, propose une après-midi ouverte à tous, pour découvrir de nouveaux jeux modernes ou pour revisiter les grands classiques. L’après-midi sera ponctuée d’une tombola et d’un goûter offert. Petits et grands passez un moment convivial à rire ou faire travailler vos méninges.

EUR.

Route de Rousson

Saint-Loup-des-Chaumes 18190 Cher Centre-Val de Loire



L’événement Après-midi jeux de société à St Loup des Chaumes Saint-Loup-des-Chaumes a été mis à jour le 2024-01-18 par OT LIGNIERES