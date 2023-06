Concert du Quatuor Elmire dans les jardins Saint-Loup-de-Naud Saint-Loup-de-Naud, 25 juin 2023, Saint-Loup-de-Naud.

Concert du Quatuor Elmire dans les jardins Dimanche 25 juin, 11h00 Saint-Loup-de-Naud

S’inscrivant dans le cadre du festival “Emmenez-moi », cette balade proposera 3 temps musicaux en compagnie des artistes du Quatuor Elmire en un parcours itinérant dans la commune de St-Loup-de-Naud conçu pour animer les jardins privés spécialement ouverts pour l’occasion et créer un lien entre la musique et la nature et sport.

1er temps (à 11h) : promenade musicale entre les 2 jardins

2e temps (entre 12h et 13h) : un moment musical accompagnant l’apéritif offert au public dans le lavoir de la commune

3e temps (entre 15h et 16h) : promenade musicale entre les 2 jardins

Au programme : J.S. Bach, W.A.Mozart, F.Schubert

Saint-Loup-de-Naud 77650 Saint-Loup-de-Naud Saint-Loup-de-Naud 77650 Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-25T11:00:00+02:00 – 2023-06-25T16:00:00+02:00

2023-06-25T11:00:00+02:00 – 2023-06-25T16:00:00+02:00

©Avid Musicart