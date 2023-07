Visite commentée Saint-Loup, 20 août 2023, Saint-Loup.

Saint-Loup,Creuse

Visite commentée de la belle église du moyen-âge.

Présentation d’éléments de la vie de saint Loup, de ses représentations dans l’église et de l’utilisation de sa statue montée sur roulettes..

2023-08-20 fin : 2023-08-20 . EUR.

Saint-Loup 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Guided tour of the beautiful medieval church.

Presentation of elements of Saint Loup?s life, his representations in the church and the use of his wheeled statue.

Visita guiada de la bella iglesia medieval.

Presentación de elementos de la vida de San Loup, sus representaciones en la iglesia y el uso de su estatua montada sobre ruedas.

Kommentierte Besichtigung der schönen mittelalterlichen Kirche.

Präsentation von Elementen aus dem Leben des heiligen Wolfs, seiner Darstellungen in der Kirche und der Verwendung seiner auf Rädern montierten Statue.

