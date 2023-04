FOULÉES DU CRISTAL Saint-Louis-lès-Bitche Saint-Louis-lès-Bitche Catégories d’Évènement: Moselle

Moselle Saint-Louis-lès-Bitche . Les Foulées du cristal, la course à pied de 10 km dans un cadre très « nature », organisée par les sapeurs-pompiers de Saint-Louis-lès-Bitche est un moment très attendu des sportifs du secteur, qui peuvent ainsi tester leur forme à la sortie de l’été. Une grande partie de la course se déroule en pleine nature. Inscription obligatoire à partir du 15 juin sur la page du site internet. +33 6 76 10 80 68 http://fouleesducristal.fr/ Philippe Brunner

