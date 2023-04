EXPOSITION – REPOSOIR EN CRISTAL 2 place de l’égllise, 11 juin 2023, Saint-Louis-lès-Bitche.

Dans la cité cristallière de Saint-Louis-les-Bitche existe un reposoir unique au monde. Venez découvrir ce chef-d’oeuvre réalisé il y a plus de cent ans par les maîtres-verriers des cristalleries Saint-Louis, est composé de plus de 6000 pièces de cristal.

Depuis 2000 où elle fut intégralement restaurée, cette pièce monumentale est à nouveau exposée tous les deux ans à l’occasion de la Fête Dieu.

Église ouverte au public pendant toute la durée de l’exposition. À l’église, vente d’un gobelet réalisé par les cristallerie s Saint-Louis, en édition spéciale.

Les temps forts de l’exposition :

Le 11 juin toute la journée à proximité de l’église : restauration et buvette organisée par les sapeurs-pompiers locaux et à partir de 17h30 pizzas-flamms. De 10h00 à 18h00 ouverture du musée du cristal Saint-Louis.

Le 18 juin à partir de 12h00, repas paroissial à la salle communale réservations au 06 07 47 08 70 ou 06 85 93 45 21 ou au 07 86 38 45 21.

Cet événement est organisé par la Fabrique de l’église de Saint-Louis-les-Bitche et l’amicale des Sapeurs-Pompiers de Saint-Louis-les-Bitche avec le soutien de la commune de de Saint-Louis-les-Bitche.. Tout public

Vendredi 2023-06-11 à 13:00:00 ; fin : 2023-06-25 18:00:00. 0 EUR.

2 place de l’égllise Eglise de Saint-Louis-les-Bitche

Saint-Louis-lès-Bitche 57620 Moselle Grand Est



In the crystal city of Saint-Louis-les-Bitche exists a unique resting place in the world. Come to discover this masterpiece realized more than one hundred years ago by the master glassmakers of the Saint-Louis crystal works, is composed of more than 6000 pieces of crystal.

Since 2000 when it was completely restored, this monumental piece is again exposed every two years on the occasion of the Feast of God.

The church is open to the public for the duration of the exhibition. At the church, sale of a goblet made by the Saint-Louis crystal works, in special edition.

Highlights of the exhibition :

On June 11 all day near the church: catering and refreshment organized by the local firemen and from 17:30 pizzas-flamms. From 10:00 am to 6:00 pm opening of the Saint-Louis crystal museum.

On June 18th from 12:00 pm, parish meal at the communal hall, reservations at 06 07 47 08 70 or 06 85 93 45 21 or 07 86 38 45 21.

This event is organized by the Fabrique de l’église de Saint-Louis-les-Bitche and the amicale des Sapeurs-Pompiers de Saint-Louis-les-Bitche with the support of the commune of Saint-Louis-les-Bitche.

En la ciudad del cristal de Saint-Louis-les-Bitche se encuentra un lugar de descanso único en el mundo. Venga a descubrir esta obra maestra, creada hace más de cien años por los maestros vidrieros de la cristalería de Saint-Louis, y compuesta por más de 6000 piezas de cristal.

Desde el año 2000, cuando fue completamente restaurada, esta pieza monumental vuelve a exponerse cada dos años con motivo de la Fête Dieu.

La iglesia está abierta al público mientras dura la exposición. En la iglesia, venta de una copa edición especial realizada por la cristalería Saint-Louis.

Lo más destacado de la exposición:

El 11 de junio, todo el día cerca de la iglesia: comida y refrescos organizados por el cuerpo de bomberos local y, a partir de las 17.30 horas, pizza-flamenco. De 10.00 a 18.00 h: apertura del museo del cristal de Saint-Louis.

El 18 de junio a partir de las 12.00 h, comida parroquial en el salón del pueblo, reservas en el 06 07 47 08 70 o 06 85 93 45 21 o 07 86 38 45 21.

Este evento está organizado por la Fabrique de l’église de Saint-Louis-les-Bitche y la amicale des Sapeurs-Pompiers de Saint-Louis-les-Bitche con el apoyo del ayuntamiento de Saint-Louis-les-Bitche.

In der Kristallstadt Saint-Louis-les-Bitche gibt es eine weltweit einzigartige Ruhestätte. Entdecken Sie dieses Meisterwerk, das vor mehr als 100 Jahren von den Glasmeistern der Kristallwerke Saint-Louis geschaffen wurde und aus mehr als 6000 Kristallteilen besteht.

Seit 2000, als es vollständig restauriert wurde, wird dieses monumentale Stück alle zwei Jahre anlässlich des Fronleichnamsfestes wieder ausgestellt.

Die Kirche ist während der gesamten Ausstellungsdauer für die Öffentlichkeit zugänglich. In der Kirche wird ein Becher verkauft, der von der Kristallerie Saint-Louis in einer Sonderausgabe hergestellt wurde.

Höhepunkte der Ausstellung :

Am 11. Juni den ganzen Tag über in der Nähe der Kirche: Essen und Trinken, organisiert von der örtlichen Feuerwehr, und ab 17.30 Uhr Pizza-Flammkuchen. Von 10.00 bis 18.00 Uhr Öffnung des Kristallmuseums Saint-Louis.

Am 18. Juni ab 12.00 Uhr: Gemeindeessen im Gemeindesaal. Reservierungen unter 06 07 47 08 70 oder 06 85 93 45 21 oder 07 86 38 45 21.

Diese Veranstaltung wird von der Fabrique de l’église de Saint-Louis-les-Bitche und der Amicale des Sapeurs-Pompiers de Saint-Louis-les-Bitche mit der Unterstützung der Gemeinde Saint-Louis-les-Bitche organisiert.

Mise à jour le 2023-04-20 par OT DU PAYS DE BITCHE