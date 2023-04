Ceramic 2023 12 Rue Théo Bachmann Saint-Louis Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Ceramic 2023 12 Rue Théo Bachmann, 29 septembre 2023, Saint-Louis. Une sélection de céramistes exposera leurs derniers travaux, sous l’égide du Lions Club..

2023-09-29 à ; fin : 2023-10-01 19:00:00. EUR.

A selection of ceramists will exhibit their latest work, sponsored by the Lions Club. Una selección de ceramistas expondrá sus últimos trabajos, patrocinados por el Club de Leones. Eine Auswahl von Keramikern stellt unter der Schirmherrschaft des Lions Clubs ihre neuesten Arbeiten aus. Mise à jour le 2023-03-06 par Office de tourisme du pays de Saint Louis – Huningue

