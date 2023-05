Conférence – Des plantes bienfaisantes 8 Rue du Canal, 5 mai 2023, Saint-Louis.

Découvrez les pouvoirs des plantes et leurs différentes utilisations à travers cette conférence-échange proposée par Lætitia Mangold, naturopathe certifiée..

2023-05-05 à ; fin : 2023-05-05 . EUR.

8 Rue du Canal

Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est



Discover the powers of plants and their different uses through this conference-exchange proposed by Lætitia Mangold, certified naturopath.

Descubra los poderes de las plantas y sus diferentes usos a través de esta conferencia de intercambio propuesta por Lætitia Mangold, naturópata diplomada.

Entdecken Sie die Kräfte der Pflanzen und ihre verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten in diesem Vortrag und Austausch, der von Lætitia Mangold, einer zertifizierten Naturheilpraktikerin, angeboten wird.

