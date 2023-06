INÉDIT DE L’ÉTÉ • TABLAO DE TANGO par Musiques de nuit SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND, Parenthèse L’Escale Saint-Louis-de-Montferrand, 4 août 2023, Saint-Louis-de-Montferrand.

INÉDIT DE L’ÉTÉ • TABLAO DE TANGO par Musiques de nuit Vendredi 4 août, 20h00 SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND, Parenthèse L’Escale GRATUIT sans réservation

Concerts aux confins du monde

Véritables signatures de l’Été métropolitain depuis sa création, les Inédits parent de leurs concerts envoûtants six écrins de l’agglomération et offrent des moments privilégiés d’écoute dans l’incroyable richesse de destinations musicales délicieusement dépaysantes.

—

TABLAO DE TANGO

Direction l’Argentine avec ce trio harmonica-guitare-voix de haute volée ! Plus qu’un simple concert, c’est un véritable spectacle que nous offrent ces artistes réunis autour d’une table et d’une bouteille de « vino tinto ». Dans cette scénographie minimaliste évoluent le chanteur Walter « El Chino » Laborde, figure emblématique de la renaissance du tango underground, Franco Luciani, harmoniciste extraordinaire, improvisateur hors pair, et Moscato Luna, guitariste voyageur influencé par le jazz et le flamenco. Buenos Aires est tout proche, vibrant, mystérieux, envoûtant.

—

Photo : Libre de droit

—

☀️ VENDREDI 04.08 À 20H suivi d’une discussion conviviale avec l’artiste

☀️ SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND Parenthèse l’Escale, Impasse Paul Jaumouille 33440 Saint-Louis-de-Montferrand

☀️ TOUT PUBLIC

☀️ DURÉE : 1H30 environ

☀️ GRATUIT sans réservation

En cas d’intempéries ou de canicule, concert déplacé au Gymnase Gilbert Coustaty (114 avenue de la Garonne) > Repli confirmé le jour de la représentation sur le site Internet et les réseaux sociaux de l’Été métropolitain

________________

En savoir plus sur Tablao de Tango

________________

L’association Musiques de nuit est en charge du développement artistique et de la programmation du Rocher de Palmer. Elle expérimente depuis 1980 des pratiques culturelles enrichissantes et audacieuses sur le territoire des Hauts de Garonne, en étroite collaboration avec les élus, les habitants et les professionnels. Cet ancrage territorial se pérennise avec l’avènement du Rocher de Palmer depuis l’automne 2010, la dimension des projets menés dépassant le simple rayonnement local avec la mise en place de projets interrégionaux et interdisciplinaires et une volonté d’extension nationale et internationale.

________________

Dernier Inédit de l’Été métropolitain : Momi Maiga à Bruges le 26.08.

—

Une programmation mise en œuvre par Bordeaux Métropole en collaboration étroite avec ses partenaires, dans le cadre de l’Été métropolitain 2023.

—

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et avec #etemetro

SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND, Parenthèse L’Escale Impasse Paul Jaumouille, 33440 Saint-Louis-de-Montferrand Saint-Louis-de-Montferrand 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://etemetropolitain.bordeaux-metropole.fr/tablao-de-tango/ »}, {« link »: « https://lerocherdepalmer.fr/presentation/musiques_de_nuit/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-04T20:00:00+02:00 – 2023-08-04T21:30:00+02:00

2023-08-04T20:00:00+02:00 – 2023-08-04T21:30:00+02:00

©Libre de droit