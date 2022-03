SAINT LOUIS À ITTEVILLE ET EN ESSONNE Espace Brassens, 1 avril 2022, Itteville.

SAINT LOUIS À ITTEVILLE ET EN ESSONNE

du vendredi 1 avril au samedi 2 avril à Espace Brassens

Afin de commémorer le 750eme anniversaire de la mort de St Louis que la Covid n’a pu permettre en 2021 la ville d’Itteville propose différentes actions autour de St Louis et de sa présence en Essonne : Nous ouvrirons ce grand chapitre de St Louis à Itteville avec : ♦️le 1 avril en l’église St Germain ⚜️20h30 Concert musique ancienne à l’église St Germain à Itteville : Ensemble Sine~Cum ♦️le 2 avril à l’espace Brassens ⚜️St Louis à Itteville Une série de conférences à 2 voix sera donnée à l’espace Brassens autour de St Louis par Frédéric Gatineau et Philippe Salvon 14h ST LOUIS en Essonne 15h ST LOUIS et la Famille royale ⚜️Deux incunables à Itteville 16h Conférence autour la Légende Dorée et des Chartes de St Louis présentés et déchiffrés par Delphine Rosinski et Hélène Pavamani Pour clôturer ce grand chapitre autour de St Louis et la famille royale nous nous partirons à la découverte de St Louis dans notre département. ♦️ Le 6 avril visite guidée en car “Sur les traces de St Louis en Essonne” Nous nous rendrons dans des églises, et des sites privés spécialement ouverts pour l’occasion afin de cheminer à la découverte de St Louis et de la famille royale en Essonne. Départ de Brassens Horaire à venir

Gratuit

Commémoration du 750e anniversaire de la mort de Saint Louis à Itteville avec concert médiéval, conférences, circuit decouverte

Espace Brassens 1,rue des Grives à ITTEVILLE Itteville Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T20:00:00 2022-04-01T22:00:00;2022-04-02T14:30:00 2022-04-02T18:00:00