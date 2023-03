Maryse à tes côtés pour la course landaise !, 2 avril 2023, Saint-Loubouer Saint-Loubouer.

Maryse à tes côtés pour la course landaise !

2023-04-02 17:00:00 – 2023-04-02 19:00:00

Pour les fêtes de printemps du village de Classun une course landaise est organisée à 17h sous les arènes couvertes de Saint-Loubouer !

La course landaise est un sport traditionnel du Sud Ouest avec une fédération au même titre que le rugby ou le foot !

La course landaise a ses codes, ses acteurs et Maryse te propose de t’accompagner tout au long de cette course pour que tu comprennes tout le déroulé !

A ta charge le billet d’entrée pour la course, Maryse est greeter c’est à dire qu’elle est passionnée de course landaise et adore partager sa passion pour apprendre à tous ceux qui le souhaitent.

Le rdv se fait demi heure avant le début de la course, l’accompagnement est gratuit.

Nombre de place limité, sur inscriptions au 05.58.71.64.70

+33 5 58 71 64 70

