Koh-Lothain Salle des fêtes Saint-Lothain, samedi 27 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 19:00:00

fin : 2024-01-27

Spectacle tout public, prix libre, buvette sur place.

Soirée théatre d’impro – Les Gouapes

Depuis 6 mois ils survivent dans le milieu hostile et sauvage de Koh Lothain. Un défi personnel et collectif qu’ils ont su surmonter pour leurs enfants, leurs conjoints, leurs égo sur ou sous-dimensionnés mais aussi pour soutenir une cause qui leur tient à coeur… Samedi 27 janvier pour le dernier jour de leur aventure ils se retrouveront tous autour de Denis Brugnon ou Grognard ou…. Zut c’est quoi son nom déjà ? On ne sait pas. On ne sait plus. En tout cas ils se retrouveront pour se départager et ils comptent sur vous pour les soutenir. Car sans leur public ils ne sont rien et n’iront nulle part ! Alors venez en nombre retrouver les Gouapes pour le dénouement de cette première édition de Koh-Lothain : « survie improvisée » !

Comité des fêtes de Saint-Lothain

Salle des fêtes Avenue Charles Sauria

Saint-Lothain 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté lesgouapesdoouape@gmail.com



