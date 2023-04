Sécuritè Routiére limitès humaines et èco conduite, 21 avril 2023, Saint-Lon-les-Mines.

Familles rurales de St Lon les Mines organise matinée 9h-12h : limites humaines.

Quant notre cerveau nous joue des tours sur la route. Trajet habituel,évaluation des distances.

3 heures /Gratuit/Ouvert à 10 personnes de 55ans.

Après-midi 13h-16h : Éco conduite apprendre à réduire sa consommation ..

2023-04-21 à ; fin : 2023-04-21 16:00:00. EUR.

Saint-Lon-les-Mines 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



Familles rurales de St Lon les Mines organizes a morning session 9am-12pm: human limits.

When our brain plays tricks on us on the road. Usual route, evaluation of distances.

3 hours /Free/Open to 10 people 55 years old.

Afternoon 1pm-4pm: Eco-driving, learn to reduce your consumption.

Familles rurales de St Lon les Mines organiza una sesión matinal de 9 a 12 horas: los límites humanos.

Cuando nuestro cerebro nos juega malas pasadas en la carretera. Recorrido habitual, evaluación de las distancias.

3 horas / Gratuito / Abierto a 10 personas de 55 años.

Tarde de 13h a 16h: conducción ecológica, aprender a reducir el consumo.

Familles rurales de St Lon les Mines organisiert Vormittag 9h-12h: Menschliche Grenzen.

Wann spielt uns unser Gehirn im Straßenverkehr Streiche? Gewohnte Strecke,Einschätzung der Entfernungen.

3 Stunden /Kostenlos/Offen für 10 Personen ab 55 Jahren.

Nachmittag 13h-16h: Eco conduite lernen, den Verbrauch zu reduzieren .

Mise à jour le 2023-04-07 par OT Pays d’Orthe et Arrigans